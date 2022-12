Kabinet wil snel twee kerncentrales bouwen, verzet omwonenden groeit Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 325 keer bekeken • bewaren

Verontruste bewoners hebben een actiegroep opgericht tegen de komst van twee kerncentrales in Borsele. In de PZC komt Mieke Jansen, een van de initiatiefnemers van 'Borsele tot de kern', aan het woord.

,,De weerstand is echt groeiende. Mensen voelen zich machteloos. Dat merken we aan de mailtjes die bij ons binnenkomen. Inwoners zijn bezorgd want nieuwe kerncentrales gaan gepaard met nieuwe stroomkabels en hoogspanningsstations, terwijl we net een nieuwe hoogspanningslijn hebben gekregen. Dat kan leiden tot een forse aantasting van het landschap. Burgemeester Gerben Dijksterhuis kan wel zeggen: wij accepteren geen nieuwe hoogspanningskabels. Maar misschien kun je kabels over zo’n grote afstand niet ondergronds leggen en komt het er uiteindelijk toch van. Dit soort infrastructuur wordt er vaak doorgedrukt.”

De actiegroep mobiliseert nu medestanders door flyers te verspreiden maar zint ook op andere acties. Zo wordt overwogen met spandoeken naar een plenair debat in de Tweede Kamer te gaan. De bezorgde burgers vrezen onder meer een waardedaling van hun huizen door de komst van de centrales. Ook vragen ze zich af waar de duizenden arbeidsmigranten die ingezet worden voor de bouw gehuisvest gaan worden.

Er is veel kritiek op de houding van de gemeente Borsele. Niet alleen is de bewoners niets gevraagd over de komst van de kerncentrales maar ook zou een enquête zo opgesteld zijn dat er geen ruimte was voor de wensen van tegenstemmers. OOk zint het hen niet dat klimaatminister een 'geheim' bezoek aan de gemeente heeft afgelegd waar hij alleen voorstanders ontmoette. Overigens is de actiegroep niet principieel tegen kernenergie. "Hoe je ook over kernenergie denkt, vaststaat dat de Zak van Zuid-Beveland ingrijpend zal veranderen, tijdens de bouw van minstens 15 jaar en nog héél lang daarna," stelt de actiegroep in de flyer.

Omroep Zeeland meldt dat nog niet helemaal vaststaat dat Borsele belast gaat worden met een kerncentrale:

Borssele heeft dus de voorkeur van het kabinet, maar het onderzoek naar de bouw van kerncentrales op de Maasvlakte bij Rotterdam gaat ook door. De Maasvlakte geldt als een alternatieve locatie. Eerder was ook sprake van de Eemshaven in Groningen als mogelijk gebied voor een nieuwe kerncentrale, maar die optie is nu definitief afgevallen.