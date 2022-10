Kabinet wil minister sturen naar WK in Qatar Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 83 keer bekeken • bewaren

Het kabinet wil ondanks de mensenrechtenschendingen in Qatar een minister sturen naar het WK voetbal. De meerderheid van de Tweede Kamer is hierop tegen, maar volgens bronnen vindt het kabinet de oliestaat een te belangrijke gesprekspartner in de huidige energiecrisis.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zal over een week bekendmaken welke minister naar het WK zal afreizen, die over ruim vijf weken plaatsvindt. Hoewel het kabinet vrijdag in de ministerraad uitgebreid heeft gesproken over de kwestie, heeft na afloop geen enkele minister iets gezegd over de uitkomst. ‘’Dit vraagt een zorgvuldige afweging’’, aldus Hoekstra.

Sinds de bekendmaking van Qatar als gastland van het WK zijn tussen de 6000 en 6500 arbeidsmigranten omgekomen. Dat meldt The Guardian. Volgens de Britse krant is het aannemelijk dat deze mensen zijn overleden tijdens de bouw van stadions, wegen, hotels en andere infrastructuur voor het WK. Veel werknemers, die vaak uit het buitenland komen, worden uitgebuit.

Hierdoor heeft een meerderheid van de Tweede Kamer in februari 2021 een motie aangenomen die bepaalde dat wegens het schenden van de mensenrechten geen regeringsafgevaardigde, oftewel premier, koning of minister, naar het WK mag. Tot de meerderheid behoorden ook de regeringspartijen D66 en de ChristenUnie.

Nu is de situatie volgens het kabinet verandert. Nederland bevindt zich in een energiecrisis en Qatar is een belangrijke exporteur van vloeibaar aardgas. Daarnaast heeft de oliestaat Nederland geholpen met de evacuatie van Nederlanders uit Afghanistan toen de Taliban vorig jaar aan de macht kwamen en speelt nu nog steeds een belangrijke rol bij de evacuaties. Ook zullen meerdere landen hun vertegenwoordigers sturen, waardoor Nederland redelijk alleen zal komen te staan in een boycot.

"We hebben Qatar nodig, zowel voor Afghanistan als ook als energieleverancier’’, liet premier Rutte weten in zijn laatste debat. Hij benadrukte dat Nederland niet alleen wil staan in een boycot en de arbeidsomstandigheden volgens het kabinet zullen verbeteren als Nederland een gesprek aangaat met Qatar. Net als de premier benadrukte D66-Kamerlid Rob Jetten voor Klimaat na afloop van de ministerraad de rol van Qatar in Afghanistan en als exporteur van gas. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken hoorde bij hetzelfde rijtje en zei dat het verstandiger is als Nederland ‘de dialoog’ aan zal gaan over de verbetering van de arbeidsomstandigheden.