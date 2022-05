Kabinet wil nog eens voor bijna kwart miljard euro aandelen Air France-KLM kopen

24 mei 2022 - 10:55

Beste passagiers, dames en heren etc. etc. - hiermee zijn we weer veilig geland in Absurdistan aan de Noordzee. De overheid zelf financiert de terugbetaling van een schuld die ze had uitstaan bij de dubieuze toko van ene mister Smith, een suspect type dat altijd alleen succesvol aan zijn eigen denkt. Wie koopt aan het einde van deze trieste pijplijn nou die aandelen die bedoeld zijn om (etc. etc., zie boven)? Dat zijn diegenen die weer verplicht zullen worden om te lijden onder nieuwe noodzakelijke hervormingen en ombuigingen die nodig zijn om ons sociale stelsel ook in de toekomst op nummer één van alle internationale ranglijsten te houden, dat begrijpt U toch ook wel? De armlastigen, de wachtenden bij de GGZ, de woningzoekenden, de toeslagenslachtoffers, en de daklozen. (Jozias, kom er maar in jongen.)