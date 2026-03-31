Kabinet wil Nederlanders in onnodige armoede toch niet helpen, gemeenten verbijsterd

Tot verbijstering van de gemeenten heeft het kabinet-Jetten een plan geschrapt om Nederlanders in armoede te gaan helpen, schrijft NRC. Daardoor blijven circa 150.000 mensen onnodig onder het bestaansminimum leven.

Dat het kabinet-Jetten de gereserveerde 30 miljoen euro per jaar voor andere zaken (lees: dure uitstapjes van Dilan Yesilgöz en meer subsidies voor vermogenden) gaat gebruiken, leidt tot onbegrip. Er bestond brede steun voor het plan om mensen met een te laag inkomen te gaan helpen.

Het idee was om mensen die geen bijstandsuitkering ontvangen maar daar wel recht op hebben, actief te gaan benaderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een deeltijdbaan die niet weten dat ze recht hebben op een aanvullende uitkering.

De verwachting was dat het plan ertoe zou leiden dat minder mensen in de (problematische) schulden komen. De vorige minister van Sociale Zaken, Mariëlle Paul (VVD), verwachtte bovendien “meer participatie” en “in veel gevallen een betere gezondheid”, zei ze eind vorig jaar nog in de Kamer.

