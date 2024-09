Kabinet wil klimaatcrisis verergeren en laat elektrische rijders meer betalen dan fossiele automobilisten

“Een korting van 25 procent is te laag om dat nadeel te compenseren, waardoor de meeste elektrische rijders vanaf 2026 duurder uit zijn dan fossiele rijders. Die beleidskeuze leidt tot meer broeikasguitstoot en staat dus haaks op de noodzaak klimaatdoelen te halen. In de ambtelijke notitie wordt ook een alternatief aangedragen: het fiscale voordeel voor elektrische rijders beperken tot 30 procent in combinatie met een algemene tariefsverhoging van de wegenbelasting met 4 procent voor àlle automobilisten. Hiervoor is niet gekozen, dus blijkbaar wilde het rechtse kabinet fossiele rijders niet zwaarder belasten om elektrisch rijden voordeliger te maken.”