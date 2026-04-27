Kabinet wil chronisch zieken en gehandicapten financieel uitkleden

Het kabinet-Jetten is van plan om de aftrek specifieke zorgkosten af te schaffen. Deze aftrekpost op de inkomstenbelasting stelt chronisch zieken en gehandicapten nu nog in staat om het hoofd boven water te houden. Sommige patiënten krijgen dankzij de aftrek jaarlijks duizenden euro’s terug voor gemaakte zorgkosten. Daaraan komt een eind, meldt NRC:

“De aftrekpost wordt vanaf 2028 geschrapt, tegelijkertijd met de daaraan gekoppelde ‘tegemoetkoming specifieke zorgkosten’. Die tweede regeling is bedoeld om mensen te compenseren van wie het inkomen daalt door de aftrek van hun zorgkosten, en die daardoor niet meer in aanmerking komen voor (volledige) heffingskortingen.”

Vooral chronisch zieken en gehandicapten zijn de dupe van het kabinetsbeleid. “Dat is de enige manier waarop ik duizenden euro’s per jaar aan zorgkosten kan declareren”, schrijft Mariëlle van Dijk - Janssen op Bluesky over de aftrek specifieke zorgkosten. “Ik ga failliet.”

Ieder(In), de koepelorganisatie van belangenorganisaties voor mensen met een beperking en chronisch zieken, waarschuwt in NRC voor een opeenstapeling van maatregelen die nadelig uitpakken voor mensen die chronisch ziek zijn. Zo moeten zij weer zelf betalen voor huishoudelijke hulp en gaat het eigen risico omhoog. “Het komt allemaal bij dezelfde groep terecht.”