Kabinet wil asielzoekers afschuiven naar Oeganda, het land van homohater Museveni

Volgens De Telegraaf krijgt de Nederlandse regering binnenkort de kans afgewezen asielzoekers te verplaatsen naar uitzetcentra buiten Europa. Dat komt door de nieuwe maatregelen tegen de komst van asielzoekers die de Europese Unie vandaag laat ingaan. Het ochtendblad bericht daar juichend over. In regeringskringen droomt men al langer van zo'n centrum in Oeganda. Minister Reinette Klever heeft zich er verleden jaar enthousiast over uitgelaten na een bezoek aan dit land. Ze liet zich in de Afrikaanse hitte interviewen en vertelde dat die asielzoekers daar dan bijvoorbeeld een lapje grond kregen om een volkstuin op te beginnen of woorden van dergelijke strekking.