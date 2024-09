Kabinet weigert problemen arbeidsmigratie op te lossen

De overheid heeft nu totaal geen zicht op arbeidsmigranten, vertelt Emile Roemer, die in 2020 de uitbuiting van arbeidsmigranten onderzocht, aan NRC . “Daardoor weet de overheid niet waar ze wonen of werken. Vraag je aan het ministerie hoeveel arbeidsmigranten er in Nederland zijn, dan zeggen ze: geen flauw idee.”

Roemer had in 2020 al voorgesteld om werkgevers een zorgplicht te geven. Die zou bedrijven moeten dwingen om zorg te dragen voor een correcte registratie van arbeidsmigranten. Minister van Sociale Zaken Eddy van Hijum (NSC) ziet dat echter niet zitten. Volgens hem zou die plicht een “papieren tijger” worden. Roemer vindt dat onzin. Een zorgplicht is volgens hem een goede stok achter de deur. “We halen toch ook niet alle stoplichten weg omdat we niet van iedereen kunnen controleren of hij door rood loopt?”