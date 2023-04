Kabinet waarschuwt voor toename aantal asielzoekers, maar heeft asielopvang nog steeds niet op orde

28 apr. 2023 - 15:53

Ik denk dat de gemiddelde Nederlander het koud laat dat alles zo in de soep loopt. We hebben namelijk geen ruimte meer voor al die vluchtelingen door de bekende problemen zoals huisvesting etc. Europa staat altijd vooraan in de rij als het om cashen gaat bij ons maar geven nooit thuis als het hier op dit punt volledig uit de klauw loopt. Zijn er trouwens cijfers bekend of alle eu-landen wel gelijksoortige aantallen opnemen en dezelfde basisbehoeften geven? Kan het mij nauwelijks voorstellen. En dat er altijd angstvallig onderscheid moet worden gemaakt tussen vluchtelingen en gevluchte Oekraïners. Het bulkaantal blijft hetzelfde, of je dat nou apart houdt of niet. Maar goed, zoals gezegd het zijn er veel te veel en de regering lost het maar lekker zelf op. Het is natuurlijk weer een zwaktebod om nu de gemeentes verantwoordelijk te stellen voor deze puinhoop. Rutte en co, ga dat nou maar eens uitleggen in Brussel die nog een mooi tijdelijk asielzoekerscentrum kunnen creëren in Strasbourg ipv. van dat heen en weer gevlieg van al die eu-ambtenaren Bovendien loopt het tegen de zomer aan waarbij duizenden Nederlanders -al dan niet noodgedwongen- in een tentje slapen gedurende de vakantie. Gelukkig blijft men wel van hun tentjes af en niet zoals in Ter Apel. Men heeft het hier ook altijd over "wij", maar wij zijn niet schuldig over alle oorlogen/ misstanden in de wereld.