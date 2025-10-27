Kabinet VVD-BBB stuurt gevluchte vrouwen terug naar Afghanistan Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

De immigratiedienst IND stuurt op gezag van minister Van Weel (VVD) van Asiel en Migratie naar Nederland gevluchte vrouwen terug naar Afghanistan. In dat land heerst de Taliban, een extreem vrouwvijandige beweging. Dat regime is zo afschuwelijk ten aanzien van vrouwen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met drie andere landen onderzoekt of de Taliban-heersers internationaal vervolgd kunnen worden door het strafhof in Den Haag. Saillant: opdrachtgever voor dat onderzoek is ook Van Weel, maar dan als minister van Buitenlandse Zaken.

Ondertussen worden vrouwen die dachten in Nederland een veilig onderkomen te vinden, bedreigd met deportatie.

De IND wil bijvoorbeeld een 79-jarige vrouw uit Afghanistan terugsturen omdat ze niet ‘verwesterd’ is en daarom niet heeft aangetoond dat ze zich niet kan aanpassen aan de sociaal-culturele normen die de Taliban hebben ingevoerd. Hoewel de rechtbank Den Haag het besluit van de IND van tafel veegde, volhardt de dienst in het terugsturen van de vrouw. Afgelopen week werd haar herbeoordeling afgewezen. In de asielprocedure van een 59-jarige vrouw stuurt de IND haar terug omdat ze geen opleiding heeft gevolgd, in Afghanistan meestal niet alleen over straat ging en vooral in het huishouden actief was. Het verweer van de vrouw dat ze in Nederland wel alleen naar buiten durft, hier durft te werken en zich durft te ontplooien, is volgens de IND onvoldoende bewijs dat de vrouw zich niet zou kunnen ‘conformeren’ aan een leven zonder vrouwenrechten.

Nederland noemt in internationale fora de situatie voor vrouwen in Afghanistan 'hartverscheurend'. Tegelijkertijd wordt in eigen land stilletjes gesteld dat gevluchte vrouwen best - gedwongen - kunnen terugkeren naar het land. Trouw ontdekte dat de IND zelfs beweert dat "vrouwen zich kunnen schikken naar de leefregels van de Taliban".