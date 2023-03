Kabinet: voorrang voor zorgmedewerkers en docenten bij coronatests

12 sep. 2020 - 5:58

Mark111, Er is voor de zomer een enorme stap gemaakt in het thuis- en afstandsonderwijs. Op school komt een flink deel van de leerlingen niet mee, maar in de bijzondere situatie waar iedereen in terecht kwam heeft nu een andere groep leerlingen de gelegenheid gehad om te schitteren. Bij de start van het schooljaar zie je eigenlijk geen beweging. Diversiteit is belangrijker dan gezondheid. Als al die energie gestoken was in het organiseren van een coronajaar, liep je nu niet achter de feiten aan. Iedereen die de schoen aan de juiste voet weet te doen, zag aankomen dat het na de zomer niet over zou zijn. Wat is daar aan voorbereid? Wat zijn de pluspunten geweest van dat thuisonderwijs? Gaan we de komende eeuwen gewoon door met leerfabrieken bouwen, of zijn er nu lampjes aangegaan en kan je meebewegen? Het advies 'werk thuis' is gewoon blijven staan. Straks met de griepgolven weet je dat het aantal twijfelgevallen alleen maar groter wordt, daar had je je natuurlijk ook gewoon op voor kunnen bereiden. Nu weet helemaal niemand waar ze aan toe zijn, en daar mag de onderwijs sector het boetekleed voor aantrekken. Overigens werk ik zelf ook in zo'n vitale sector, en daar lopen we minstens zo veel risico. En daar is nul waardering voor, maar stoppen behoort niet tot de mogelijkheden. In plaats van een beetje dommig het vakkenvullersvaandel doorgeven zouden we ook samen op kunnen trekken, dan bereik je misschien wat?