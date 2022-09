Kabinet voert prijsplafond in, energienota's gaan omlaag

Burgers zullen vanaf 1 november minder betalen voor gas en stroom. Het kabinet voert een prijsplafond in waardoor een huishouden met een gemiddelde energieverbruik 290 euro per maand zal betalen. Dit scheelt zo’n gezin ruim 2000 euro per jaar.

Als deze tarieven worden ingevoerd, zal een gemiddeld huishouden 1800 euro per jaar aan gas en 1680 euro aan elektriciteit betalen. Dit is inclusief de belastingen en komt uit op 290 euro per maand. Als een huishouden meer energie verbruikt dan vastgesteld is in het prijsplafond, geldt voor dat deel het hogere markttarief. Zo hoop het kabinet dat burgers energie zullen besparen. Naar verwachting zullen zo’n 60 procent van de huishoudens zich houden aan het plafond en hierdoor ongeveer 2280 euro per jaar minder betalen. Het blijft nog wel moeilijk om een goede schatting te maken, omdat het onduidelijk is hoe de gasprijzen zich zullen ontwikkelen. Minister van Financiën Sigrid Kaag zet voor nu 15 miljard euro opzij maar ook voor haar is het nog onduidelijk hoeveel geld er nodig zal zijn.