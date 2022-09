Kabinet, voer een nultarief in voor biologisch eten en vleesvervangers

De stijgende verkoop van biologisch eten en vleesvervangers lijkt te stagneren . De reden is de iets hogere prijs dan veel alternatieve producten. De consument let nu meer op de centen, vanwege de stijgende prijzen en energierekening.

Dat is een fikse tegenslag. Want duurzamere, gezondere producten zouden juist betaalbaarder en toegankelijker moeten zijn, voor iedereen.

Nu wordt er btw geheven op biologisch eten en vleesvervangers. Dit bedrag draagt vervolgens bij aan honderden miljoenen inkomenssteun voor niet-biologische (vlees- en zuivel-) boeren; nog steeds is 96% van de landbouw niet-biologisch. Met jaarlijks negen miljoen kilo landbouwgif, een vloedgolf kunstmest, bijdrage aan een heuse Parkinson-pandemie en totale vernietiging van water, biodiversiteit en klimaat als gevolg.

Wat het kabinet nu wel gaat doen: helemaal achteraf natuur herstellen, met 25 miljard euro voor uitkoop van boeren, natuurinclusieve landbouw, herstel van water en biodiversiteit. Peperduur en het is de vraag of dit gaat werken.

Maar het is nog wranger: boeren die wel willen omschakelen naar biologisch, krijgen geen lening omdat er te weinig vraag is onder consumenten. Biologische telers gooien hun broccoli op de composthoop! En het kabinet durft het tegelijkertijd niet aan om de echte kosten te verwerken in het btw-tarief.