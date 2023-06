Kabinet vindt een fooi en excuses wel genoeg voor gedupeerde Groningers

Deze week debatteert de Tweede Kamer over het rapport van de parlementaire enquête over het Groninger gasdossier. De uitkomst ervan staat grotendeels al vast. Het wegsturen van premier Rutte die als hoofdverantwoordelijke voor dit dossier kan worden aangemerkt zal niet aan de orde komen. Dat zou de val van Rutte IV inhouden en dat hebben de coalitiepartijen er niet voor over. Die willen gewoon door regeren en zeker niet over zo’n kwestie de stekker eruit trekken. Ook de Groninger slachtoffers zelf hebben al aangegeven dat een val van Rutte IV hen niet zal helpen en goede oplossingen voor hun problemen alleen nog langer zal uitstellen.