Kabinet vergadert over mobieltjesverbod op scholen

6 feb. 2023 - 11:47

Habtamu de Hoop merkte reeds terecht op: "Boomers talking about telefoons in de klas terwijl het onderwijs in de fik staat. Lerarentekort, schaduwonderwijs, kansenongelijkheid en armoede in de klas lijken me toch wat relevanter dan dit proefballonetje…" Voeg daaraan toe het racisme en de onder-advisering van Kinderen van Kleur, en het is duidelijk dat hier de aandacht van afgeleid moet worden met deze kwatsch. Kinderen zijn veel beter op de hoogte van wat er speelt dan oudere generaties, doordat ze veel sneller en beter informatie kunnen vergaren en delen door snel en efficient gebruik van digitale hulpmiddelen. Ik denk dat het wederom een typisch voorbeeldje is van oude witte mannen die bang zijn voor verandering. Zoals je in de jaren '90 kantoren had net in de hoek een computer onder een laagje stof. Oh, dat is een kompjoeter, maar die gebruiken we niet hoor, veuls te moeilijk, al die moderne fratsen.

