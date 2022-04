Kabinet subsidieert luchtvaart met honderden miljoenen die zijn bedoeld voor ‘duurzame groei’

De Raad voor de Leefomgeving was vorig jaar uiterst kritisch over de allesbehalve groene ‘investeringen’ van het fonds dat juist in het leven is geroepen om de economie te verduurzamen. De raad stelde vast dat de subsidies tot “meer CO2₂-uitstoot, een hoger grondstoffengebruik en ernstig biodiversiteitsverlies” leiden. Het Nationaal Groeifonds, dat ook wel bekendstaat als het Wopke-Wiebesfonds, houdt zo vooral de ‘oude economie’ overeind.