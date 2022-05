Kabinet sluist miljarden naar het zwarte gat van de fossiele industrie Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 151 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Institute, Minister van de Nieuwe Economie

Ontluisterend: het Rijk heeft miljarden gestoken in haveninfrastructuur, omdat het rekent op forse gróei van kolen, gas en olie.

Dit blijkt uit de financiële onderbouwing van de zeesluis Terneuzen, zeesluis IJmuiden en de Tweede Maasvlakte, die Trouw, de Groene Amsterdammer en Investico onderzochten. De Zeesluis IJmuiden alleen al kostte 800 miljoen euro.

Dit staat niet alleen haaks op beleid dat de klimaatramp nog enigszins zou kunnen verlichten. Het is ook oliedom vanuit een investeringsperspectief; miljarden publiek geld gaan naar de onrendabele industrie. Want ófwel de stroom droogt op vanwege de energietransitie, en de infrastructuur is overbodig. Ófwel de klimaatramp wordt zó erg, waardoor de infrastructuur evenééns overbodig is.

Zo rendeert de Zeesluis IJmuiden slechts bij een stabiele stroom fossiele brandstoffen tot 2040. Maar de afgelopen twee jaar alleen al kromp deze stroom met 25%. En het CPB gaat uit van een lagere doorvoer van 75% voor kolen en 40% van olie in 2050. De miljarden overheidsinvesteringen in de fossiele industrie gaan dus volgens de eigen rekenmeesters nóóit renderen.

Dit zijn nu de fossiele stranded assets van de oude economie; investeringen die onvermijdelijk verdampen. En helaas dríjft de Nederlandse economie hierop. Zo zijn ruim de helft van de inkomende goederen van in de haven van Rotterdam fossiele brandstoffen. In de Haven van Amsterdam is dat meer dan twee derde. Kun je het geloven?

Terwijl we hier verontwaardigd over zijn, bouwt Rijkswaterstaat rustig door aan de mega zeesluis in Terneuzen, zo groot als het Panamakanaal. Een miljarden investering die alleen rendeert bij ruim dertig procent fossiele groei tussen nu en 2040.

En reserveert het kabinet nog eens doodleuk 22 miljard euro voor TATA Steel, Shell, Dow Chemicals en andere fossiele reuzen. Peperdure subsidies voor mogelijk slechts 50% CO2 reductie; zónder oog te hebben voor bijvoorbeeld plasticvervuiling, fijnstof, gif, biodiversiteit, mensenrechten etc. Allemaal zaken die je niet meer wil, waardoor ook deze investeringen (zouden moeten) stranden.

De overheid creëert niet alleen een financieel belang om de transitie naar een schone, gezonde economie nog verder te vertragen. Maar ze neemt ook duur geld weg van de nieuwe economie van innovatie en technologie zónder maatschappelijke kosten. De taart gaat naar oude economie, de nieuwe economie krijgt de kruimels.