Kabinet schrapt laatste coronamaatregelen: 'Vanaf nu een soort griep'

11 mrt. 2023 - 8:27

Nare ziekte voor de pechvogels die zwaar getroffen werden. met name voor mensen met een zwak immuun systeem en voor een aantal mensen die in de beginperiode veelvuldig bestookt werden met het virus op het moment dat ze nog niet gevaccineerd waren of anderszins immuniteit hadden opgebouwd. Het overgrote deel van de bevolking heeft echter weinig of geen last gehad van het virus. Om die dan overal een mondkapje te laten dragen is niet wenselijk. Langdurig of vaak mondkapjes dragen leidt tot een lagere zuurstof-saturatie en een permanent hoger peil van CO2 en CO in je bloed. Dit leidt vaak tot hart- en vaatproblemen, en het middel wordt dan al snel erger dan de kwaal. Als je een zwakke gezondheid hebt kan je jezelf beschermen met een mondkapje of het mijden van drukke benauwde ruimtes. Per slot van rekening kunnen alle andere circulerende luchtweg-virussen voor deze groep net zo schadelijk zijn als het corona-virus