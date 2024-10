Kabinet Schoof voorkomt integratie statushouders Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 380 keer bekeken • bewaren

Is Wilders er nog steeds op uit de asielproblematiek te verergeren?

Na maandenlang gezeur en getouwtrek ligt er dan eindelijk een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer met daarin een uiteenzetting van het nieuwe asielbeleid. Het is een nare cocktail geworden, die duidelijk bedoeld is asielzoekers een stevig poepie te laten ruiken. De stank zal zich echter over heel Nederland verbreiden want de door Wilders geïnspireerde plannen zullen de grootste moeilijkheden opleveren. Ook wordt de asielproblematiek alleen maar verergerd maar dat is wellicht ook zijn bedoeling.

Uit de brief valt op te maken dat Buitenlandse Zaken de opdracht heeft gekregen in een ambtsbericht op zijn minst enkele delen van Syrië veilig te verklaren ook al blijft dat in de praktijk fictie. Daarmee heeft het kabinet een voorwendsel asielzoekers uit dat land de toegang te weigeren en om statushouders op het vliegtuig te zetten. Dat gaan ze straks voor de hele wereld doen. Dan kun je lekker rechtsomkeert sturen. Ha!

Verblijfsvergunningen gelden in het voorstel van het kabinet voor drie jaar. Daarna wordt bekeken of de houders niet naar hun land terug kunnen. Ze krijgen geen woningen meer toegewezen maar worden ondergebracht in sobere voorzieningen en doorstroomlocaties. De gedachte komt op aan de kampen voor de teruggekeerde Molukse KNIL-soldaten en hun kinderen. Als dit plan van de grond komt, zullen er ongetwijfeld op afgelegen plekken grote locaties verrijzen waar de statushouders zoveel mogelijk buiten het zicht van blank Nederland worden ondergebracht.

De beperkte duur van een verblijfsvergunning is voor werkgevers geen stimulans hen in dienst te nemen en zeker niet om die een vakopleiding te geven. Voor je het weet zijn ze immers door het ijverige kabinet weer uitgezet. Omgekeerd hebben de statushouders nu weinig reden energie te steken in integratie. Hun verblijf is immers tijdelijk. Trouwens, als zich een werkplek aandient, is die dan vanuit het kampement menselijkerwijs gezien te bereiken? Uiteindelijk heeft het leven in Nederland asielzoekers en statushouders alleen uitzichtloosheid te bieden.

De doorstroomlocaties met hun sobere voorzieningen worden plekken waarin mensen zich dood vervelen, waar onderlinge conflicten ontstaan en geweld niet van de lucht is. Dat wordt als het ware door het kabinet zo georganiseerd. Vervolgens kunnen Wilders en de nepboerin fijn samen vingertje wijzen.

Dit alles maakt deze locaties tot een dure liefhebberij. In de praktijk krijgen de asielgerechtigden geen kans zich een eigen inkomen te verwerven. Ze blijven dus afhankelijk van overheidssteun.

Dat geldt uiteraard ook voor de asielzoekers. Die mogen eigenlijk helemaal niks behalve op hun beurt wachten die niet komt. De dwangsom die rechters konden opleggen bij al te grote traagheid aan de kant van de overheid, wordt afgeschaft zodat er voor beslisambtenaren geen motivatie meer is om spoed te betrachten.

Uiteraard zullen er liefdesrelaties ontstaan tussen asielgerechtigden en Nederlandse staatsburgers. Verandert daardoor hun status? Een huwelijk maakt de buitenlandse partners niet zomaar tot Nederlanders. Krijgen ze dan wel een permanente verblijfsvergunning of moeten zij vrezen na drie jaar het land uit gebonjourd te worden om vanuit huis de ingewikkelde en bewust met obstakels volgestrooide route terug naar Nederland te volbrengen? Wat gebeurt als er kinderen van komen? De Romeinen hadden een eenvoudige regel om iemands status vast te stellen: de buik bepaalt het kind. Kinderen van slavinnen waren ipso facto zelf ook slaaf. Dat zou je met asielzoekerskinderen ook kunnen doen. Woont de moeder in de doorstroomlocatie, dan is ook het kind uitzetbaar. Daar kun je in deze tijd echt niet meer mee aankomen. De vader heeft ook rechten. Dit zal tot veel controverse en drama aanleiding geven. Wordt de moeder dan naar haar veilige land uitgewezen terwijl het kind bij de vader blijft. En moet dan niet ipso facto dezelfde regel gelden voor een kind geboren uit iemand met een Nederlands staatsburgerschap, terwijl de vader in de doorstroomlocatie verblijft. Zouden hier DNA-tests aan te pas moeten komen. Het is allemaal naar en onmenselijk. En er komt grote maatschappelijke onrust van door de ondoordachtheid van het geheel en de onverwachte gevolgen die zeker komen en waarop dit kabinet voor geen meter is voorbereid.

Vind hier de brief van het kabinet naar de Tweede Kamer en een registratie van de persconferentie die minister president Schoof daarover gaf.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

