Kabinet Rutte wil 100 jaar oud vaccin-instituut verkopen aan het bedrijfsleven, Kamer huivert

GroenLinks, PvdA en SP verzetten zich tegen de privatisering van Intravacc, het ruim 100 jaar oude rijksinstituut voor de ontwikkeling van vaccins. Het kabinet wil het wetenschappelijk onderzoekscentrum dat voorheen onderdeel was van het RIVM verkopen aan de hoogste bieder. De Algemene Rekenkamer uitte eerder al kritiek op het voornemen van de regering Rutte. Een rapport opgesteld door een voormalig topambtenaar noemt een reeks van nadelen. Zo zet de verkoop de overheid op achterstand bij de bestrijding van toekomstige pandemieën. Verder wordt de bescherming van de volksgezondheid daardoor ondergeschikt gemaakt aan marktprincipes, bijvoorbeeld bij de keuze of er een vaccin of een medicijn ontwikkeld moet worden.

De NOS meldt:

Het is reden voor GroenLinks om vandaag opnieuw het voorstel te doen om definitief af te zien van verkoop van Intravacc. Kamerlid Lisa Westerveld: "We hebben geleerd dat we dingen die belangrijk zijn in publieke handen moeten houden, in handen van de overheid. Het wordt nu verkocht aan de hoogste bieder, terwijl het ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van vaccins."