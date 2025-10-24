Kabinet riskeert hoge boetes vanwege negeren van klimaatdoelen, je raadt nooit hoe ze die willen betalen... Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 131 keer bekeken • bewaren

Het demissionaire klungelkabinet verwaarloost ook de klimaatdoelen. Het demissionaire kabinet heeft het halen van die doelen voor 2030 praktisch onmogelijk gemaakt, concludeerde het PBL. Volgens de bewindspersonen geeft dat geen problemen maar de praktijk is anders, constateren onderzoeksjournalisten van Argos, Trouw, Investico, de Groene Amsterdammer en Wat houdt ons tegen?

Het niet halen van de klimaatdoelen voor 2030 kan Nederland hoge kosten en tal van juridische problemen opleveren. Rechterlijke uitspraken kunnen de staat drijven tot ‘noodmaatregelen’ om razendsnel uitstoot te verminderen, hoge kosten en dwangsommen, waarvoor nu al geld gereserveerd zou moeten worden. Hiervoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën veelvuldig in interne stukken. (...) Naar buiten toe wekt de regering de indruk dat dit geen harde consequenties zal hebben – het 2030-doel is immers een ‘streefdoel’ dat niet juridisch afdwingbaar zou zijn. Maar achter de schermen bereiden ambtenaren zich wel degelijk voor op mogelijke nieuwe rechtszaken zoals die eerder door Urgenda succesvol werden aangespannen.

Die procedures kunnen leiden tot hoge boetes voor de overheid. Hoe gaan die betaal worden? Door het Klimaatfonds te plunderen. Terwijl dat fonds juist in het leven is geroepen om klimaatbeleid te realiseren. Het is alsof je verkeersboetes van wegpiraten betaalt uit een fonds voor verkeersveiligheid.