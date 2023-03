Kabinet: rijksambtenaren mogen geen TikTok op hun werktelefoon hebben

Het kabinet verbiedt Rijksambtenaren binnenkort om de Chinese app TikTok op hun werktelefoon te hebben. Dat maakte de staatssecretaris Van Huffelen bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het gebruik van de populaire app wordt per direct afgeraden.

Daarmee volgt het kabinet het advies van inlichtingendienst AIVD op, waarin staat dat er een groter spionagerisico is bij alle apps uit landen met een zogenoemd offensief cyberprogramma. Deze landen maken gebruik van digitale middelen om andere landen te bespioneren of te beïnvloeden. Hoewel China niet specifiek wordt genoemd, behoort het wel tot deze landen. De AIVD noemt Rusland, Iran en Noord-Korea wel bij naam.

Staatssecretaris Van Huffelen zegt in de brief dat het kabinet het niet bij het ontraden van één app gaat houden. "We kiezen voor een structurele oplossing die ambtenaren van de Rijksoverheid kunnen vertrouwen bij hun werk in een digitale wereld”, aldus Van Huffelen. "De Rijksoverheid moet veilig haar werk kunnen doen, ook via mobiele apparaten."