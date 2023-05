Kabinet reserveert 22 miljard voor schade- en eerherstel Groningen, biedt opnieuw excuses aan • Nieuws • 25-04-2023 • leestijd 3 minuten • 764 keer bekeken • bewaren

"Dit is onze laatste kans het goed te doen", verklaarde premier Rutte op een persconferentie in Groningen. Hij erkende onder meer dat de staat uit winstbejag de Groningers in de steek heeft gelaten.

Het kabinet gaat de komende dertig jaar 22 miljard euro steken in de provincie Groningen. Dat maakten premier Mark Rutte (VVD) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) dinsdag bekend tijdens hun bezoek aan het Groningse dorp Garmerwolde, waar zij de kabinetsplannen voor de toekomstige omgang met Groningen presenteerden. Daarmee reageert het kabinet op het vernietigende rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning. Het kabinet biedt wederom excuses aan aan de Groningse bevolking vanwege de geleden schade.

Staatsecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) raakte tijdens zijn verklaring overmand door emoties. "Doen wat nodig is" luidt het motto van het kabinet benadrukte ook Vijlbrief. De discussie moet gestaakt worden, het is tijd om te handelen.

De SP stelt in een verklaring:

De reactie van het kabinet op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Groningen schiet volgens SP-Kamerlid Sandra Beckerman tekort. Het oordeel van de parlementaire enquêtecommissie Groningen was hard over het handelen van de opeenvolgende kabinetten Rutte. Na lang wachten kwam het kabinet vandaag eindelijk met haar reactie op het rapport. Beckerman: 'Groningen is voorgelogen en Groningers zijn en worden door de staat de vernieling in geholpen. Opnieuw blijven juist de zwaarst gedupeerden vastzitten in een bureaucratisch systeem. De bedragen die worden uitgetrokken om Groningen te compenseren zijn zeer schraal. Bovendien wordt de gaswinning mogelijk met nog een jaar verlengd. Veel gedupeerden blijven nog jaren in onzekerheid. De staat heeft zo’n 400 miljard verdiend aan de gaswinning. Wij kregen de ellende. 7,5 miljard euro voor sociaal herstel is een belediging voor de Groningers en geen begin van een oplossing.'

Volgens de SP moet er nu maar één missie zijn en dat is het oplossen van de problemen in Groningen. Dat kan alleen met een fundamenteel andere aanpak. Waarbij niet langer eindeloos gedebatteerd wordt over de oorzaak en de kosten maar enkel gekeken wordt naar wat er nodig is. Beckerman: 'Opnieuw komt die aanpak er niet. Weer wordt er een arbitraire grens getrokken en moeten gedupeerden met schades die duurder zijn dan 40.000 euro blijven strijden om erkenning. Premier Rutte is 12,5 jaar verantwoordelijk voor de ramp aangericht in Groningen. In zijn verhoor onder ede verklaarde hij pas 5 jaar na de aardbeving bij Huizinge en de recordgaswinning dat jaar erna, door te hebben gehad wat de impact daarvan was. Vandaag lijkt opnieuw de impact die zijn falen heeft op de Groningers niet door te dringen en komt hij met een tekortschietend aanbod.'