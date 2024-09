“Vergis je niet in het Vergisrecht”, zegt Druktemaker Massih Hutak bij De Nieuws BV. “Het is wederom de schijn van menselijkheid, om de schijn van democratie hoog te houden en vooral de absurd amateuristische mensen die dit land leiden, schoon te wassen met een watervalfontein van goede intenties. Het Vergisrecht is uiteindelijk natuurlijk vooral een geweldig gebaar van de overheid naar de overheid.”