Kabinet pakt watertekort aan

5 aug. 2022 - 8:49

Zo weten we al decennia lang dat het niet goed gaat met de natuur en het klimaat, dat er fraudes gaande zijn, zoals de toeslagenfraude, dat de Groningse bodem niet bestand is tegen het boren van gas, dat huizen versterkt moeten worden. We weten al redelijk lang dat de huisvesting, met name voor de gemiddelde en lage inkomens, een groot probleem is. Dat de ICT bij de overheid een enorme teringzooi is. Het lijkt me dat we vast moeten stellen dat decennialang neo-liberale regeringen dat naast hun neerleggen en slechts belang hechten aan kapitaal. Niet aan het land zelf, de burgers, hun gezondheid en hun leefomgeving.