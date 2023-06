Kabinet overweegt juridische stappen tegen staatssteun misbruikende KLM • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Het kabinet overweegt naar de rechter te stappen om de coronasteun van KLM terug te vorderen. Dat meldt het AD. Uit onderzoek van staatsagent Jeroen Kremers bleek deze week dat de luchtvaartmaatschappij de afspraken over de steun “met voeten getreden” heeft. Uit extern onderzoek moet nu blijken of een gang naar de rechter zin heeft.

Het kabinet had Kremers aangesteld om mee te kijken bij KLM zolang het bedrijf overheidssteun genoot. Die steun betrof 3 miljard aan leningen en garanties om overeind te blijven en nog eens 2 miljard euro om de lonen tijdens de coronacrisis door te kunnen betalen. Dat eerste bedrag is inmiddels terugbetaald. Maar Kremers concludeerde deze week in zijn laatste rapport dat het gezag van de overheid schade heeft opgelopen doordat KLM bij dat tweede bedrag de steunvoorwaarden heeft geschonden. Kremers valt vooral over een winstdelingsregeling voor het personeel over 2022. Daarnaast vindt hij dat KLM nog te weinig heeft gedaan tegen belastingontduiking door vliegend personeel.

Tweede Kamerleden zijn woest over de conclusies van Kremers dat KLM, tot dusver ongestraft, de voorwaarden voor staatssteun tijdens de coronacrisis heeft geschonden. Onder meer de PvdA, het CDA, D66 en de VVD willen weten welke mogelijkheden de overheid heeft om vervolgstappen te nemen.

“KLM lijkt volledig losgevlogen van de werkelijkheid en daar moet een einde aan worden gemaakt," zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer donderdag tijdens het debat. Hij wilde van minister Sigrid Kaag (D66) van Financiën weten of ze bereid is juridische stappen te nemen. Ook zei Nijboer niet te zien hoe bij “een volgende pandemie of een volgende enorme onverwachte terugslag er in vredesnaam nog publieke steun kan worden gegeven aan dit bedrijf”.

Ook andere Kamerleden lieten weten geen vertrouwen meer te hebben in KLM dat tijdens een gezondheidscrisis misbruik heeft gemaakt van belastinggeld. Minister Kaag was minder stellig. Wel zei ze “teleurgesteld” te zijn in de luchtvaartmaatschappij: "We hadden beter mogen verwachten." Het kabinet zegt te hopen nog voor de zomer de Kamer te kunnen informeren over mogelijke juridische stappen.