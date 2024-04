Kabinet negeerde stikstofregels bij natuurvergunning Schiphol, blijkt uit interne stukken LNV

Schiphol heeft in september een uiterst dubieuze natuurvergunning gekregen. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) sloeg daarbij een negatief van haar hoogste stikstofambtenaar in de wind. Dat schrijft NRC op basis van interne stukken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) die zijn vrijgegeven na een Woo-verzoek van Mobilisation for the Environment (MOB), de milieuorganisatie van Johan Vollenbroek.

Uit de documenten blijkt dat het ministerie alles op alles zet om de stikstofregels maar niet te hoeven handhaven bij Schiphol. Schiphol beschikte jarenlang niet over die vereiste vergunning. Daarom besloot de luchthaven de stikstofruimte van negen stoppende boerderijen op te kopen. Met dank aan het kabinet hoefde Schiphol daarbij geen rekening te houden met de nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden. Volgens door NRC geraadpleegde deskundigen is het daarom uiterst twijfelachtig of de vergunning stand zal houden bij de rechter.

“Dit is in strijd met de zogenaamde PAS-uitspraak van het Hof van Justitie. Die heeft in 2018 bepaald dat de stikstofrechten van gestopte (boeren)bedrijven alleen gebruikt kunnen worden voor een nieuwe vergunning als de ruimte niet nodig is om kwetsbare natuur te herstellen of in stand te houden. Natuurgebieden in heel Europa moeten, volgens Europese natuurwetgeving, eerst gezond zijn voordat aangekochte uitstootrechten voor een nieuwe vergunning gebruikt mogen worden. Maar in tegenstelling tot andere bedrijven hoeft Schiphol aan die voorwaarde niet te voldoen, besluit minister Van der Wal in juni 2022.”