Kabinet, neem je verantwoordelijkheid en sluit studenten niet uit van de energietoeslag Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 129 keer bekeken • bewaren

Mina Morkoç Raadslid GroenLinks Rotterdam

De vraag is nu, wat gaat u doen? Gaat u deze generatie studenten helpen, of laat u het erbij zitten?

Beste ministers Kaag, Schouten en Dijkgraaf,

Duizenden nieuwe studenten hebben de introductieweek achter de rug en maken zich in hun studentenstad op voor het collegejaar. Deze studenten kijken enorm uit naar hun avontuur, maar tegelijkertijd zijn er ook enorm veel zorgen. De afgelopen jaren zijn namelijk zwaar geweest voor onze generatie en ook nu hebben jongeren het lastig. Zij worden wederom hard geraakt door de gevolgen van de inflatie en de stijgende energierekening. Dit brengt niet alleen financiële gevolgen met zich mee - verschillende meldpunten van de landelijke en lokale vakbonden lieten zien dat een huurstijging van 100 euro geen uitzondering meer is - maar geeft ook een hoge mate van stress, onzekerheid en druk. Wij roepen het kabinet daarom op om dit keer wel voor onze generatie in de bres te springen en haar verantwoordelijkheid te nemen.

Natuurlijk zijn studenten niet de enige groep die last heeft van de stijgende energierekening en de verdere gevolgen van de inflatie. Steeds meer mensen kunnen niet meer of steeds moeilijker rondkomen. Daarom is er geld vrijgemaakt om de stijgende energierekening in ieder geval deels te compenseren. Toch komen veel mensen met een laag inkomen hier niet voor in aanmerking. Studenten worden hier zelfs op advies van de Rijksoverheid en de VNG van uitgesloten, maar dat vinden wij onterecht. De rechtbank van Gelderland is het in deze met ons eens. Als reactie daarop zijn er in verschillende studentensteden schriftelijke vragen en moties ingediend om colleges op te roepen de studenten toch te compenseren en actief in gesprek te gaan met de rijksoverheid.

De tegemoetkoming is namelijk bedoeld om mensen met een laag inkomen te ondersteunen ten overstaan van de enorm gestegen kosten waar zij mee te maken hebben. Studenten vallen ook onder deze groep. Gemeenten geven echter aan dat zij studenten niet kúnnen compenseren omdat de groep te divers woont. In de rechterlijke uitspraak van 5 augustus jongstleden geeft de rechter in een zaak tegen het college van Nijmegen aan dat deze grond voor de uitsluiting van studenten onterecht is en dat de gemeente een niet te rechtvaardigen onderscheid maakt.

In de gesprekken en debatten die wij voeren met onze colleges krijgen wij terug dat zij dit ook geen ideale situatie vinden, maar dat het lastig is om financiële dekking te vinden voor de toekenning van de compensatie aan studenten. Veel steden lopen namelijk tegen grote financiële uitdagingen aan. Maar ook los daarvan hebben gemeenten er veel taken bijgekregen de afgelopen jaren waarvoor zij niet of amper extra budget hebben gekregen. In 2026 moeten gemeenten wat zij nu extra krijgen bovendien weer inleveren, wat voor veel gemeenten, ook voor gemeenten met veel studenten, problemen gaat opleveren.

Daar waar een grote groep in onze samenleving wordt geraakt, heeft de rijksoverheid een rol te vervullen. Dit gebeurt nu helaas niet. Niet alleen wij zijn het erover eens dat studenten moeten worden gecompenseerd, ook de rechtbank meent uitsluiting van studenten onterecht. De vraag is nu, wat gaat u doen? Gaat u deze generatie studenten helpen, of laat u het erbij zitten? Wij roepen u op om uw verantwoordelijkheid te nemen voor deze groep en gemeenten te faciliteren om ook hen de energietoeslag toe te kennen.

Getekend, een grote groep jonge volksvertegenwoordigers.

Mina Morkoç, raadslid GroenLinks Rotterdam

Sander van der Goes, raadslid GroenLinks Nijmegen

Medeondertekenaars. Jonge raadsleden uit de grote studentensteden: Rotterdam, Nijmegen, Utrecht, Wageningen, Groningen, Enschede, Amsterdam, Maastricht, Leiden, Tilburg, Eindhoven en Delft:

Larissa Vlieger, raadslid GroenLinks Rotterdam Mieke Megawati Vlasblom, raadslid BIJ1 Rotterdam Michantely de Jong, raadslid BIJ1 Rotterdam Louisa Tumiwa, raadslid GroenLinks Nijmegen Diede Beumer, raadslid GroenLinks Nijmegen Delano van Luik, raadslid CDA Nijmegen Julia Kleinrensink, raadslid GroenLinks Utrecht Mahaar Fattal, raadslid GroenLinks Utrecht Bina Chirino, raadslid ChristenUnie Utrecht Esma Kendir, raadslid Student en Starter Utrecht Annemarijn Oudejans, raadslid Student en Starter Utrecht Rosanne Groot, raadslid GroenLinks Wageningen Moomin Ait-Imchi, raadslid GroenLinks Wageningen Sarah Alen, raadslid Connect Wageningen Haroen Lasshab, raadslid Connect Wageningen Melissa van der Lingen, raadslid Partij van de Arbeid Wageningen Janette Bosma, raadslid Partij voor de Dieren Groningen Bart Hekkema, raadslid Partij voor de Dieren Groningen Rik Heiner, raadslid VVD Groningen Etkin Amrut, raadslid CDA Groningen Elte Hillekens, raadslid GroenLinks Groningen Sophie Middelhuis, raadslid GroenLinks Groningen Maria Martinez Doubiani, raadslid D66 Groningen Steven Bosch, raadslid Student en Stad Groningen Mirte Goodijk raadslid Student en Stad Groningen Karoline de Groot, raadslid Student en Stad Groningen Rozemarijn Gierkink, raadslid Partij van de Arbeid Groningen Erik Kemp, raadslid Volt Enschede Tahnee Didderen, duoraadslid Partij voor de Dieren Amsterdam Elisabeth IJmker, raadslid GroenLinks Amsterdam Yasmine Bentoumya, raadslid GroenLinks Amsterdam Itay Garmy, raadslid Volt Amsterdam Juliet Broersen, raadslid Volt Amsterdam Renate Wijmenga, duoraadslid CDA Amsterdam Anne Lucas, aankomend raadslid GroenLinks Maastricht Martin van Rooij, raadslid M:OED Maastricht Mitchell Wiegand Bruss, raadslid Studenten voor Leiden Elianne Wijnands, raadslid Studenten voor Leiden Ahmet Kargin, raadslid GroenLinks Leiden Marleen Schreuder, raadslid GroenLinks Leiden Rosie van Peijpe, raadslid GroenLinks Leiden Martijn Otten, raadslid Partij van de Arbeid Leiden Bo Lemmens, raadslid Partij van de Arbeid Leiden Esmee van Meer, raadslid Partij van de Arbeid Leiden Pam Wijnans, raadslid Partij voor de Dieren Tilburg Nicky van Wanrooij, raadslid GroenLinks Tilburg Eva de Bruijn, raadslid GroenLinks Eindhoven Lotte Meerhoff, raadslid GroenLinks Eindhoven Rutger Rauws, raadslid GroenLinks Eindhoven Rosa van den Nieuwenhof, raadslid Partij van de Arbeid Eindhoven Jorrit Treffers, raadslid Volt Delft Jeanique Romeijnders, raadslid GroenLinks Delft Jip Enthoven, raadslid STIP Delft Daylam Dag, raadslid STIP Delft Ida de Boer, raadslid STIP Delft Sophie Wentink, raadslid STIP Delft Thierry Cüppers, raadslid STIP Delft Yvonne Koelewijn, raadslid Christenunie Delft