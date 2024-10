Kabinet mijdt VN-conferentie biodiversiteit in Colombia Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 290 keer bekeken • bewaren

Het zoveelste blijk van kortzichtigheid en stompzinnigheid van dit kabinet

Als het blanke regime in Den Haag Nederland internationaal voor paal kan zetten, laat het die kans niet lopen. Ons land doet dan ook niet mee aan de Internationale Conferentie over Biodiversiteit, die de VN deze week in Cali, Colombia organiseert. Er komen een paar ambtenaren kijken. Een actieplan is niet ingediend. BBB-minister Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur schittert door afwezigheid. Ook de PVV-staatssecretaris voor Openbaar en Vervoer en Milieu, Chris Jansen, ontbrak. Uiteraard zou men bijna zeggen.

En dat voor een land dat grote negatieve invloed heeft op de biodiversiteit, bijvoorbeeld omdat het een van ’s werelds grootste exporteurs is van op industriële wijze tot stand gekomen landbouwproducten. De veeteeltsector zou niet kunnen overleven zonder een enorme invoer van soja en tapioca uit andere landen. De verbouw van deze soorten is fnuikend voor de biodiversiteit omdat er enorme oppervlaktes aan natuur voor worden ontgonnen. Soja en tapioca putten bovendien de grond uit. Het lijkt dan ook wel of Nederland zich verschuilt voor de waarheid die op de conferentie naar voren komt.

De afwezigheid van Nederlandse bewindspersonen op deze belangrijkste conferentie is dan ook een enorme afgang. Het is het zoveelste bewijs van kortzichtigheid en stompzinnigheid waarop dit kabinet en deze coalitie het Nederlandse publiek vergasten. Hieruit blijkt bovendien een groot gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor de mondiale biodiversiteit in een tijd dat een groot uitsterven van soorten plaats vindt.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.