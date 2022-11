Kabinet maakt van asielzoekers handel, belooft gemeenten extraatje van 2500 euro per opvangplek Politiek • Vandaag • leestijd 2 minuten • 226 keer bekeken • bewaren

Nu Mark Rutte vervroegd is teruggekeerd van de klimaattop in Egypte om de eigen fractie van de VVD te overtuigen van de asielwet, heeft staatssecretaris Van der Burg (VVD) de wet kunnen presenteren. Het is dan ook een echte VVD-benadering. In plaats van dat er meteen dwang wordt uitgeoefend gaat het kabinet eerst afwachten of gemeenten zelf bereid zijn asielzoekers op te vangen, als ze in ruil daarvoor een premie krijgen. Die premie mogen de gemeenten vrij besteden ten gunste van de eigen burgers. Het gaat om een bedrag van 2500 euro bovenop de reguliere gelden voor de opvang. De maatregel maakt het voor minder kapitaalkrachtige gemeenten aantrekkelijk asielzoekers op te nemen zodat rijkere gemeenten gevrijwaard blijven van die plicht.

De opvang moet voor vijf jaar beschikbaar woerden gesteld en er moeten minstens 100 mensen opgevangen worden. Als op 1 mei blijkt dat het financiële lokkertje niet werkt dan krijgen gemeenten opdracht de opvang onderling te verdelen. Als dat op 1 september niet gerealiseerd is kan het Rijk alsnog ingrijpen en opvangplekken afdwingen. Van een extra premie is dan geen sprake meer. Er moeten zo nog 40.000 extra opvangplekken beschikbaar komen, bovenop de 15.000 die er al zijn. Er zijn 344 gemeenten in Nederland dus bij een eerlijke verdeling zou het gemiddeld al om ruim 100 plekken per gemeente gaan.

De NOS meldt: