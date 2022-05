Kabinet maakt herinvoer basisbeurs deels ongedaan door collegegeld flink te verhogen

Het collegegeld voor universiteiten en hogescholen mag met een paar honderd euro omhoog, zo heeft het kabinet beslist. Vrijwel de gehele oppositie was tegen, maar de coalitiepartijen, waaronder D66 die zichzelf graag de onderwijspartij noemt. De coalitie kreeg steun van de SGP.

Het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) rekent voor dat vanaf september 2023 studenten 2.421 euro collegegeld per jaar gaan betalen, 212 euro meer dan voor het komend jaar. Dat tarief wordt vastgesteld door het kabinet op basis van de inflatie. Het ijkpunt daarvoor was april, toen de inflatie 9,6 procent was.