Kabinet leert niet van mondkapjesaffaire en wil met commerciëlen in zee om toeslagenschandaal af te handelen

De Belastingdienst heeft tot nu toe twee proeven gedaan om tot snelle schikkingen te komen, maar daar is weinig van terechtgekomen. De deelnemende gedupeerden zeggen te zijn vastgelopen in juridische procedures. Uit documenten ingezien door Nieuwsuur blijkt dat zelfs wanneer de landsadvocaat ouders gelijk geeft, ambtenaren van de Belastingdienst alsnog om meer bewijs vragen.

Het in zee gaan met commerciële partijen is niet zonder risico. De zaak rond de mondkapjesaffaire met Sywert van Lienden en partners, toen de overheid ook met de handen in het haar zat, ligt vers in het geheugen. Van Lienden en compagnons werden op slinkse wijze slapend rijk, terwijl de overheid met lege handen bleef staan.

Tweede Kamerleden Inge van Dijk (CDA) en Renske Leijten (SP) vrezen dat een soortgelijk debacle ook nu kan ontstaan. Zij maken zich zorgen of de kosten van het massaal treffen van schikkingen wel in verhouding zullen blijven als het kabinet in zee gaat met commerciële partijen. Van Dijk is benieuwd hoeveel geld straks terechtkomt bij de ouders, "en hoeveel we in de organisatie hebben moeten pompen?"