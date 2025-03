‘Kabinet laat meeroudergezinnen in de stront zakken’

“Dit kabinet blijft zich angstvallig vasthouden aan een conservatieve gezinsstructuur”, zegt Druktemaker Yora Rienstra bij De Nieuws BV. Er komt namelijk geen regeling om alle ouders van een gezin met meer dan twee ouders juridisch ouderschap te geven. “Zelfs niet nadat uit onderzoek is gebleken dat dat in het belang is van het kind. Aanvoerder van deze kwalijke beslissing is staatssecretaris Struycken van Rechtsbescherming. En terwijl de heer Struycken als vader gewoon welkom is op de IC als een van zijn kinderen iets overkomt, was een van mijn vrienden die geen juridische ouder is, niet welkom toen zijn dochtertje op de IC lag.”