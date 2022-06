Kabinet laat kolencentrales harder draaien om energietekort te voorkomen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 85 keer bekeken • bewaren

Nederland gaat de komende tijd de kolencentrales harder laten draaien. Maandagavond maakt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) hierover meer bekend in een persconferentie. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat huishoudens komende winter in de kou komen te zitten. Eerder al besloot Duitsland hetzelfde te gaan doen.

Door de centrales harder te laten draaien, wordt er minder aardgas gebruikt. Duitsland besloot zondag al tot een pakket noodmaatregelen om te compenseren dat een tekort aan Russisch gas huishoudens in de knel brengt. Ongeveer een derde van het Duitse gas komt uit Rusland. Hoewel Nederland niet in dezelfde mate afhankelijk is van gas uit Rusland, wil het kabinet nu toch op tijd maatregelen nemen om een tekort in de winter te voorkomen.

Coalitiepartijen CDA en VVD drongen al eerder aan op het opstoken van de kolencentrales tot boven het wettelijk maximum. D66 was tot nu toe tegen omdat daarmee ook de uitstoot van CO2 toeneemt. Bronnen rond het kabinet laten aan de NOS weten dat de situatie rond de energievoorraad inmiddels ‘nijpend’ is geworden, waardoor D66 ook overstag is.