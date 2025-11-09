Kabinet krijgt uitbrander van Raad van State omdat Rotterdam Airport al elf jaar illegaal in bedrijf is Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 441 keer bekeken • bewaren

Door labbekakkerig kabinetsbeleid opereert Rotterdam The Hague Airport (RTHA) al elf jaar zonder de benodigde vergunning. De Raad van State heeft het kabinet daarom nu een ultimatum gesteld: de regering krijgt tot en met 30 april 2027 om alsnog een luchthavenbesluit te nemen. Gebeurt dit niet, dan moet de staat een dwangsom van 1.000 euro per dag betalen, met een maximum van 150.000 euro.

Dat geld gaat naar de Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast, die de zaak aanhangig had gemaakt bij de Raad van State. Voorzitter Alfred Blokhuizen is opgetogen over de uitspraak, vertelt hij aan Schipholwatch.nl. “Niet langer kan de Staat wegkomen met stilzitten, terwijl de overlast en vervuiling iedere dag toeneemt.”