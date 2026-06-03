Kabinet-Jetten, zorg dat 2026 niet wéér een jaar van verbroken beloftes wordt Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 142 keer bekeken • Bewaren

Luc Stultiens Tweede Kamerlid PRO Persoon volgen

Vandaag is in de Tweede Kamer het Verantwoordingsdebat. Het moment waarop het kabinet laat zien wat het heeft bereikt en of het geld van de belastingbetaler goed is besteed. De Algemene Rekenkamer is glashelder: Nederland staat stil en 2025 was een verloren jaar. Ook het kabinet-Jetten dreigt zijn eigen beloftes op het gebied van klimaat, wonen en economie niet waar te maken. De Kamer mag dit niet laten gebeuren, aldus Luc Stultiens, Kamerlid voor Progressief Nederland.

Dat het kabinet-Schoof geen succes was, weet inmiddels iedereen. Pijnlijker is dat het kabinet-Jetten dezelfde fouten maakt. Of het nu gaat om stikstof, woningbouw of klimaat, de Rekenkamer laat zien dat het beleid tekortschiet. Het gevolg raakt gewone mensen direct: onze economie blijft langer op slot, mensen wachten nog langer op een betaalbaar huis en de toekomst van de volgende generatie staat op het spel.

Dit is precies waarom mensen het vertrouwen in de politiek verliezen. Veel mooie beloftes, weinig resultaat. Waarom laat de Kamer het kabinet hier steeds mee wegkomen?

Wij doen het anders. Progressief Nederland vraagt het kabinet vandaag om een concreet herstelplan: extra geld voor betaalbare woningen, harde afspraken om de klimaat- en stikstofdoelen alsnog te halen, en een datum waarop de Kamer kan controleren of het lukt. Geen nieuwe beloftes, maar resultaten waar gewone mensen iets aan hebben. Zo komt onze economie van het slot, worden er genoeg huizen gebouwd en geven we de aarde beter door aan de volgende generatie.

Verantwoordingsdag gaat ook over geld. En dus over de vraag: wie betaalt in Nederland de rekening? Het is te gek voor woorden dat dit kabinet tientallen miljarden uitdeelt aan belastingkortingen voor de grootste vermogens en winsten, terwijl het keihard wil bezuinigen op mensen die ziek zijn of hun baan kwijtraakten.

Dit is geen pech, het is een keuze. Het kabinet-Jetten kiest ervoor de allerrijksten te ontzien en de rekening bij gewone mensen te leggen: bij wie ziek is, bij wie zijn baan kwijtraakt. D66 beloofde het anders te doen, maar houdt de oude VVD-aanpak gewoon in stand.

Het kan en moet echt anders. Schrap die peperdure belastingkortingen en geef het geld terug aan de samenleving. Daarmee maken we werken weer lonend en het dagelijks leven betaalbaar. Een eerlijke bijdrage van de sterkste schouders, zodat iedereen die wil bijdragen vooruit kan. Dat herstelt ook het vertrouwen in de politiek. En dat is keihard nodig.