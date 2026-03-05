Kabinet-Jetten wil asielzoekers deporteren naar kampen buiten Fort Europa Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 102 keer bekeken • Bewaren

Nederland gaat met een aantal andere EU-landen samenwerken om zogenoemde "terugkeerhubs" voor afgewezen asielzoekers buiten de EU te realiseren. Dat is een eufemistische term voor deportatiekampen buiten Fort Europa waar het deporterende land kan doen of z'n neus bloedt wat betreft mensenrechten en humanitaire opvang. Volgens minister Bart van den Brink (CDA, Asiel en Migratie) gaat het om een kopgroep van Nederland, Oostenrijk, Griekenland, Duitsland en Denemarken. Dat meldt ANP.

Het plan van het vorige extreemrechtse kabinet om een deportatiekamp in Oeganda te realiseren, is door het nieuwe kabinet-Jetten van tafel gehaald. "Maar we gaan zeker door op dat pad van terugkeerhubs", zei Van den Brink. Heel verwonderlijk is dat niet, het kabinet-Jetten heeft ook al laten weten de extreemrechtse asielwetten van oud-PVV-minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber over te zullen nemen.

Nederland verkent nu met welke andere landen buiten de EU afspraken kunnen worden gemaakt over deze zogenaamde "terugkeerhubs". "Daar doen we nu nog even geen mededelingen over, maar we zijn zeker ambitieus op dat vlak", zei Van den Brink.

De belangrijkste randvoorwaarde is dat de mensenrechten van de migranten worden geborgd, benadrukte Van den Brink. "Daarom is het ook mooi dat IOM en de UNHCR bij de realisatie van de hubs worden betrokken." Het gaat om de Internationale Organisatie voor Migratie en VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Een onderzoek van denktank Clingendael concludeerde vorige maand dat het "niet eenvoudig" is om dergelijke "terugkeerhubs" op te zetten. Een van de problemen is dat "slechts enkele staten" zulke hubs willen. Omdat er zo weinig potentiële kandidaten zijn, kunnen zij een hoge prijs vragen en kunnen EU-landen weinig eisen stellen, schreven de onderzoekers in het rapport dat was opgesteld op verzoek van het ministerie van Van den Brink.