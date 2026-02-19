Kabinet-Jetten legt rekening voor incompetent UWV neer bij arbeidsongeschikten Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 149 keer bekeken • Bewaren

Mensen die door een keuringsarts volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard, krijgen door plannen van het nieuwe kabinet-Jetten tot 270 euro per maand minder uitkering. Dat meldt het Parool donderdag. Het systeem voor arbeidsongeschiktheid is zo complex geworden dat uitvoeringsorganisatie UWV het werk niet aankan. Om die reden schaffen D66, VVD en CDA per 2030 de zogeheten IVA-uitkering af; een regeling speciaal voor mensen die nooit meer kunnen werken. Zij krijgen voortaan dezelfde, lagere uitkering als mensen die slechts gedeeltelijk zijn afgekeurd.

De maatregel treft een kwetsbare groep. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin gaat het om mensen die al jarenlange re-integratietrajecten achter de rug hebben, zoals kankerpatiënten, mensen met een hersenbloeding of andere zware aandoeningen. Bovenop de afschaffing van de IVA wordt ook het maximale uitkeringspercentage voor hogere inkomens met 20 procent verlaagd, waardoor de totale korting voor sommigen honderden euro's per maand kan bedragen.