BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Kabinet-Jetten laat zorgmedewerkers stikken bij nieuwe pandemie

Actueel
Vandaag
leestijd 1 minuten
177 keer bekeken
ANP-426914043

Het rechtse minderheidskabinet-Jetten speelt met de gezondheid van verpleegkundigen en verzorgenden door te bezuinigen op de pandemische paraatheid. Die conclusie trekt NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals.

“Het is niet de vraag óf er een nieuwe pandemie komt, maar wanneer”, stelt voorzitter Femke Merel van Kooten. “Als je dat weet en tóch de voorbereiding afbouwt, dan neem je willens en wetens een risico.”

Zij wijst erop dat zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis met gevaar voor eigen leven de zorg overeind hielden. Zij hadden onvoldoende bescherming en moesten extra hard werken. De rechtse coalitiepartijen lijken niets van die ervaring te hebben geleerd.

Van Kooten: “Ze luisteren niet naar de zorgprofessionals. In plaats daarvan worden investeringen teruggedraaid. Dat is een politieke keuze en een klap in het gezicht van alle verzorgenden en verpleegkundigen.”

Meer over:

actueel, pandemie, zorgprofessionals, nu'91, zorg
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

Al 100 jaar voor