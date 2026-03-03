De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Kabinet-Jetten laat zorgmedewerkers stikken bij nieuwe pandemie Actueel Vandaag

Het rechtse minderheidskabinet-Jetten speelt met de gezondheid van verpleegkundigen en verzorgenden door te bezuinigen op de pandemische paraatheid. Die conclusie trekt NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals.

“Het is niet de vraag óf er een nieuwe pandemie komt, maar wanneer”, stelt voorzitter Femke Merel van Kooten. “Als je dat weet en tóch de voorbereiding afbouwt, dan neem je willens en wetens een risico.”

Zij wijst erop dat zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis met gevaar voor eigen leven de zorg overeind hielden. Zij hadden onvoldoende bescherming en moesten extra hard werken. De rechtse coalitiepartijen lijken niets van die ervaring te hebben geleerd.

Van Kooten: “Ze luisteren niet naar de zorgprofessionals. In plaats daarvan worden investeringen teruggedraaid. Dat is een politieke keuze en een klap in het gezicht van alle verzorgenden en verpleegkundigen.”