Kabinet-Jetten kan vertrouwen in de politiek verder ondermijnen, grotere ongelijkheid dreigt Actueel 24-02-2026

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is overwegend positief over de plannen van het rechtse minderheidskabinet-Jetten, maar ziet ook enkele gevaren. Zo is er weinig aandacht voor kwetsbare groepen.

“Er is weinig aandacht voor de gevolgen van het beleid voor ongelijkheden in de samenleving en groepen in een kwetsbare positie. Er zijn bijvoorbeeld risico’s voor intensieve mantelzorgers, zorgbehoevenden en mensen met beperkte digitale vaardigheden”, schrijft het SCP in zijn sociaal-maatschappelijke reflectie op het coalitieakkoord.

Geplande maatregelen kunnen de ongelijkheid vergroten. Het SCP wijst bijvoorbeeld op de aanpassing van het kinderopvangstelsel. “De verwachting is dat de nettokosten voor werkende ouders in de lagere inkomensgroep zullen toenemen.”

Ook heeft het planbureau zijn bedenkingen bij de grootse plannen van het kabinet. “Beloftes die niet ingelost worden hollen namelijk het vertrouwen uit.” Dat is gevaarlijk, omdat het vertrouwen van burgers in de politiek volgens het SCP al laag is.

“Het uiteindelijke vertrouwen van burgers zal afhangen van het vermogen van partijen om met elkaar compromissen te sluiten en een gezamenlijke koers uit te zetten voor de aanpak van de uitdagingen waar we voor staan”, legt het planbureau uit.

Veel zal daarbij afhangen van de partij die al sinds mensenheugenis regeert, de VVD. Die blokkeerde tijdens de coalitieonderhandelingen samenwerking met de grootste oppositiepartij, GroenLinks-PvdA.