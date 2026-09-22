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Kabinet-Jetten heeft lak aan klimaatcrisis, lanceert ‘routekaart’ die nergens naartoe leidt Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 256 keer bekeken • Bewaren

“D66 [kiest] voor een doorbraak: naar een economie die bloeit binnen de grenzen van de planeet”, beloofde D66 tijdens de laatste verkiezingscampagne. En: “D66 brengt Nederland terug op koers voor de klimaatdoelen van 2030, 2040 en 2050.”

Nu D66 de grootste regeringspartij is, blijft er maar weinig over van deze mooie plannen. Op de routekaart die minister van Klimaat en Groene Groei Stientje van Veldhoven (D66) in de aanloop naar de VN-klimaattop heet gepresenteerd, is veel kritiek van deskundigen.

De routekaart laat zien hoe Nederland afscheid wil nemen van fossiele brandstoffen, maar het belangrijkste ontbreekt: een datum. Terwijl de Franse regering harde jaartallen koppelt aan het afscheid van kolen (2030), olie (2045) en gas (2050), zwijgt Nederland in alle talen over dergelijke deadlines.

“Dan kun je het wel een routekaart noemen, maar weet je niet waar de route naartoe gaat”, smaalt Maarten de Zeeuw van Greenpeace in dagblad Trouw. Hij krijgt bijval van klimaathoogleraar Joyeeta Gupta die het plan “niet goed genoeg” vindt. “Nu al slaan elk jaar 25 miljoen mensen op de vlucht vanwege de klimaatcrisis.”

Dat zijn toch cijfers die doen verlangen naar een ‘klimaatdrammer’ of desnoods een ‘klimaatdoener’. Maar zo iemand zit blijkbaar niet in het kabinet.