Kabinet-Jetten heeft 'begrip' voor oorlog Iran waar Amerikaanse minister internationaal recht weglacht Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 389 keer bekeken • Bewaren

Het kabinet-Jetten heeft "begrip" voor de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran. Dat heeft minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) maandag gezegd. Hij noemde de machthebbers in Iran "een moorddadig regime", dat een bedreiging vormt voor zowel buurlanden als de rest van de wereld. Wel sprak hij daarbij zorgen uit over "mogelijke escalatie" van de door Amerika en Israël gestartte oorlog.

Berendsen zegt "geen expliciete steun" uit te willen spreken voor de aanvallen, maar veroordelen doet hij ze niet. Dat laatste doet hij wel bij de tegenaanvallen van Iran op onder meer Amerikaanse doelen, zoals legerbases, in de Golfstaten. Die hebben volgens Berendsen "helemaal niets te maken met dit conflict".

Om het gevaar dat Iran zou vormen te onderstrepen, wees Berendsen op het nucleaire programma Iraanse regime en de steun voor de Russische invasie in Oekraïne. Wat betreft het nucleaire programma: hoewel ook de Israëlische premier Netanyahu al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw beweert dat Iran "binnen enkele weken" een atoombom kan hebben, zeggen alle internationale waarnemers dat hier geen enkele sprake van is. Ook Trumps eigen inlichtingendiensten zeiden tot voor kort dat er geen enkele aanwijzing was hiervoor. Iran zou zich juist altijd goed aan het atoomverdrag hebben gehouden, hetzelfde verdrag dat Trump na zijn aantreden in het Witte Huis eenzijdig opzegde.

Berendsen wilde zich niet uitspreken over de vraag of de aanvallen zich wel verhouden tot het internationaal recht. Hij erkende wel dat daar "terechte vragen" over te stellen zijn, maar dat het aan Israël en de VS is om die te beantwoorden. Dat laatste gebeurde al dezelfde dag bij monde van Trumps minister van Oorlog Pete Hegseth. Die verdedigde de Amerikaanse aanval op Iran door te stellen dat het land niets te maken heeft met "zogenaamde internationale organisaties" en hun recht en richtlijnen voor militair ingrijpen: