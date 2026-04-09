Kabinet-Jetten faalt weer: plannen onvoldoende voor eigen klimaatdoel

Rob Jetten profileerde zich jarenlang als klimaatdrammer. Ook CDA-leider Henri Bontenbal maakt zich grote zorgen over de klimaatcrisis. Om die reden pakt hij al 20 jaar niet meer het vliegtuig. Maar nu de twee politieke leiders de mogelijkheid hebben om daadwerkelijk iets voor het klimaat te doen, geven ze niet thuis.

De plannen van het kabinet-Jetten zijn namelijk volstrekt onvoldoende om het eigen klimaatdoel van 2030 te halen. Dat blijkt uit een doorrekening van het coalitieakkoord door onderzoeksbureau Kalavasta, in opdracht van Greenpeace Nederland.

“De plannen van het kabinet-Jetten leveren naar verwachting slechts 1 megaton extra CO2-reductie op in 2030 ten opzichte van vorig jaar. Om het klimaatdoel van de coalitie te halen is naar verwachting nog 7 megaton extra CO2-reductie nodig. In januari oordeelde de rechtbank in de klimaatzaak Bonaire dat het huidige klimaatbeleid onrechtmatig is en dat de Staat verplicht is klimaatdoelen te halen.”

Klimaatexpert Maarten de Zeeuw van Greenpeace wijst erop dat het terugdringen van de hoeveelheid broeikasgassen niet alleen gunstig uitpakt voor het klimaat. Als we minder uitstoten, worden we ook minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. “De oorlog in Iran en de energiecrisis maken dat urgenter dan ooit.”