Kabinet Israël gevallen, vijfde verkiezingen in drie jaar tijd

Het Israëlische kabinet is maandag gevallen. Dat meldt the New York Times. De coalitie trad exact een jaar en één week geleden aan. De val van de regering komt niet onverwacht: na het overlopen van enkele leden van de ultrarechtse regeringspartij Yamina naar aartsrivaal Likoed, was de coalitie haar meerderheid in het parlement kwijt. De Israëlische bevolking gaat nu vermoedelijk in oktober weer naar de stembus, voor de vijfde keer in drie jaar.