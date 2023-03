Kabinet is gewoon tijd aan het kopen om uit te vinden hoe onbuigbaar Van der Plas werkelijk is

Van Jole stelt dat het kabinet tijd wil rekken omdat de BBB van Caroline van der Plas nu in de provincies aan zet is en coalities moet gaan vormen. "Dan wordt duidelijk of de breekpunten die zij steeds heeft genoemd, het tijdschema voor de stikstofdoelen en de gedwongen uitkoop ook echt overeind blijven. Zo gauw ze ergens toegeeft zal dat in Den Haag opgepikt worden om haar positie te verzwakken." Volgens Van Jole gaat het uiteindelijk alleen maar om geld. "Het is duidelijk dat die piekbelasters, de grote bedrijven van de veeindustrie, uitgekocht moeten gaan worden. Die willen zoveel mogelijk geld binnenharken, daar is die hele partij voor opgericht. Over de kleine boeren maakt echt niemand zich druk."