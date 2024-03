Kabinet in paniek, techreus ASML wil Nederland verlaten wegens beperking arbeidsmigratie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1203 keer bekeken • bewaren

In het demissionaire kabinet, dat de VVD vorig jaar heeft laten vallen 'om migratiestromen te beperken', is grote paniek uitgebroken over de plannen van techbedrijf ASML om uit Nederland te vertrekken. Het paradepaard van de Nederlandse techindustrie maakt zich ongerust over de beperking van arbeidsmigratie. Met de exorbitante verkiezingswinst van migratiehater Geert Wilders dreigen die beperkingen alleen nog maar draconischer te worden. Het bedrijf dat tot de wereldtop behoort kan niet functioneren zonder gespecialiseerde medewerkers uit het buitenland. ASML zou daarom overwegen - delen van - het bedrijf te verhuizen naar bijvoorbeeld Frankrijk. Er werken in Nederland bijna 20.000 mensen bij het bedrijf.

Het demissionaire kabinet is zo geschrokken van dat praktisch gevolg van het eigen beleid, dat in allerijl een geheime operatie is opgetuigd om het vertrek te voorkomen. Dat meldt het rechtse huisblad De Telegraaf, dat zich normaal gesproken ook fel tegen migratie keert. Onder de naam 'Beethoven' (componist van het EU-volkslied 'Alle Menschen werden Brüder'), wordt getracht de voor Nederland rampzalige verhuizing van de toonaangevende chipfabrikant te voorkomen.

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken wil alleen zeggen dat het kabinet "in het belang van de Nederlandse samenleving, de economie en de werkgelegenheid" sowieso regelmatig contact heeft met bedrijven, maar wil verder niet ingaan op individuele bedrijven. Het hoofdkantoor van ASML is gevestigd in Veldhoven, bij Eindhoven. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 42.000 medewerkers, van wie meer dan helft in Nederland werkt. Van hen komt 40 procent uit het buitenland.

Het is al de tweede keer in korte tjd dat het antimigratiebeleid van de VVD botst met de werkelijkheid. Vorige maand bleek dat de beweringen van de VVD dat er jaarlijks 'duizenden nareizigers' naar Nederland komen als gevolg van een humanitaire regeling totaal niet op waarheid te berusten. In werkelijkheid gaat het om enkele tientallen personen per jaar. De meeste buitenlanders die naar Nederland komen zijn arbeidsmigranten.