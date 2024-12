Kabinet houdt prutsminister Faber hand boven het hoofd en weigert inzage in notities landsadvocaat

Het extreemrechtse kabinet houdt de hand boven het hoofd van PVV-prutsminister Marjolein Faber (Vreemdelingenhaat). Ondanks dat een Kamermeerderheid inzage eiste in de notitie van de landsadvocaat over de poging een noodwet uit te roepen vanwege een gefabuleerde asielcrisis, weigert het kabinet dit. Ook coalitiepartij NSC wilde het document zien.

Al sinds de installatie van de nieuwe regering, een jaar geleden, zei Faber van plan te zijn de noodwet in te voeren. Niet omdat er werkelijk een asielcrisis is, maar omdat het volgens haar voelt alsof die er is. Volkomen kul dus. Het is dan ook niet verwonderlijk dat na maanden en maanden van doen alsof ze hard aan het werk was, de minister niet met “een dragende motivering” op de proppen kon komen om een noodwet te verantwoorden.

Uiteindelijk overlegde het kabinet met de landsadvocaat over een mogelijke toepassing van noodrecht voor het asielbeleid. Zowel premier Dick Schoof als Faber zelf hielden lange tijd vol dat er weliswaar bij de landsadvocaat om advies gevraagd was, maar dat het nooit tot een overleg was gekomen waarbij dat advies ook op papier was gezet. In november bleek dat dit een zoveelste glasharde leugen was. Er bestaan wel degelijke schriftelijke stukken. Een Kamermeerderheid, waaronder dus ook NSC, wilde dat de papieren met het parlement werden gedeeld.