Kabinet houdt met miljarden belastinggeld een vervuiler in leven Opinie • Vandaag

Marcel Kolder Kanteldenker Persoon volgen

Het kabinet wil miljarden in Tata Steel steken. Dat wordt verkocht als vergroening, maar in werkelijkheid is het greenwashing op staatsniveau. Met publiek geld wordt een vervuiler in leven gehouden die decennia lang te weinig deed aan transitie.

Waarom dit een slecht idee is:

1. Greenwashing als beleid – Miljarden geven aan een bedrijf dat nog steeds tonnen gif de lucht in jaagt, is geen transitie maar uitstel.

2. Slechte besteding van schaarse middelen – Elke euro die naar Tata gaat, kan niet naar echte groene innovaties, circulaire bouw of waterstofbedrijven die nu al wél toekomstbestendig zijn.

3. Verlies aan concurrentiekracht – Terwijl Europa en de wereld investeren in nieuwe industrie, kiest Nederland voor conservatisme. We subsidiëren onze achterstand.

4. Euthanasie is soms beter – Tata in de huidige vorm is niet levensvatbaar. Afscheid nemen kan waardiger zijn dan miljarden verspillen aan kunstmatige levensverlenging.

5. Volksgezondheid eerst – Kinderen in de IJmond groeien op met longschade en verhoogd kankerrisico. Dat we zorg bezuinigen en tegelijk Tata subsidiëren, is een cynisch signaal.

6. Banen door transformatie, niet conservatie – Geef werknemers perspectief via omscholing en nieuwe werkgelegenheid in écht duurzame maakindustrie. Dan bouw je toekomst, in plaats van gevangenissen van staalrook.

7. Nederland als gidsland – Als we lef tonen, investeren we die miljarden in de opbouw van een nieuwe groene industrie. Nu dreigen we juist achteraan te bungelen.

Kortom: dit is geen daadkracht maar lafheid. Typisch neoliberaal gedrag wat we nu al 15 jaar zien van de partijen die Nederland letterlijk om zeep helpen. Het is niet toekomstgericht maar stilstand. Echte moed is investeren in een nieuwe generatie industrie die de aarde niet uitput, maar herstelt.