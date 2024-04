Kabinet houdt lippen stijf op elkaar over Russische betalingen aan Nederlandse politici Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 116 keer bekeken • bewaren

Het demissionaire kabinet is niet van plan de namen te noemen van politici die mogelijk geld van het Kremlin hebben ontvangen. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) de Tweede Kamer schriftelijk laten weten, zo meldt het AD maandag. Onder meer NSC-leider Pieter Omtzigt had hierom gevraag.

Vorige week rolde de Tsjechische overheid de extreemrechtse nepnieuwssite Voice of Europe op, die gefinancierd werd vanuit Rusland. Daarbij werd ook duidelijk dat er via die site geld op de rekeningen van verschillende Europese politici was beland, waaronder uit Nederland. Welke politici dit zijn werd niet vermeld en dat blijft nu dus ook giswerk.

Volgens De Jonge is het noemen van namen in strijd met de taak van de inlichtingendiensten en zou het de nationale veiligheid niet dienen. Wel schrijft hij daarbij dat als het toch nodig is dat de Kamer hierover geïnformeerd wordt, dit gebeurt via de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), ook wel de commissie-Stiekem genoemd. De Jonge zegt ook dat Tsjechië vooralsnog geen concrete informatie met het demissionaire kabinet heeft gedeeld over de Russische betalingen, maar noemt de berichtgeving daarover wel "zorgelijk".

Direct na de berichtgeving uit Tsjechië werd er hevig gespeculeerd over wie die politici zijn. Partijen die direct verdacht zijn, zijn de openlijk pro-Russische partijen PVV en Forum voor Democratie. Zowel Wilders als Baudet lieten zich door Voice of Europe interviewen. Wilders bracht zelfs na de Russische aanslag op vlucht MH17 nog een bezoek aan Moskou en liet zich een Russisch vriendschapsspeldje opspelden. Wel heeft hij zich sindsdien uitgesproken tegen de Russische invasie van Oekraïne en heeft hij Vladimir Poetin een dictator genoemd.