Kabinet houdt er rekening mee dat treinstoring bij Schiphol is ontstaan door sabotage

Nadat pro-Russische hackers maandag DDoS-aanvallen uitvoerden op Nederlandse sites, ligt dinsdag opeens het treinverkeer rond Schiphol plat. De storing is het gevolg van een brand die om kwart voor vier ’s ochtends vlakbij de luchthaven ontstond. Daarbij is forse schade ontstaan aan zo’n dertig kabels.

NRC meldt dat demissionair minister van Justitie en Veiligheid David van Weel rekening houdt met sabotage. “Het zou een andere staat kunnen zijn. Het kan van alles zijn”, aldus de bewindsman tijdens een bijeenkomst in het Public Forum. Nederland is deze week een doelwit vanwege de NAVO-top in Den Haag.